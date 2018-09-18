Первый смартфон Samsung с тройной камерой показался на живом фото и рендерах

В сети появились первые изображения смартфона Samsung с тройной основной камерой — живая фотография и пресс-рендеры.





По данным одного из источников, смартфон относится к серии недорогих моделей Galaxy A и называется Galaxy A7 (2018). Сканер отпечатков пальцев у него расположен на боковой грани. На рендерах показаны два варианта расцветки — чёрный и синий.

Точные параметры каждого из модулей камеры пока неизвестны, предположительно, один из них получит телефото-объектив для функции зума и эффекта боке.

По предварительным данным, Galaxy A7 (2018) оснащается процессором Exynos 7885 и 4 ГБ оперативной памяти. Официальный дебют может состояться 11 октября.