Samsung планирует отказаться от выпуска смартфонов серии Galaxy J

Компания Samsung может полностью отказаться от смартфонов серии Galaxy J. Об этом сообщил корейский ресурс ETNews со ссылкой на некий анонимный источник.





Вместо этого, Samsung расширит серию смартфонов Galaxy A, в которую войдёт больше моделей с более «конкурентоспособными» возможностями. Также ожидается новая серия Galaxy M, которая может заменить серию смартфонов Galaxy On.

На данный момент у Samsung четыре основных линейки смартфонов — бюджетная Galaxy J, Galaxy A среднего уровня, флагманская Galaxy S и премиальная Galaxy Note.

Если корейский производитель откажется от Galaxy J, это может освободить «место» в портфолио для смартфонов Galaxy M, в которую войдут модели с «агрессивной» бюджетной ценой, созданные специально для регионов вроде Китая, Индии и Южной Америки. Обновлённая же линейка Galaxy A должна составить конкуренцию смартфонам среднего уровня от Huawei и Xiaomi.