Samsung представила смартфоны Galaxy J4+ и J6+

Компания Samsung представила два новых смартфона в недорогой серии Galaxy J. Модели под названием Galaxy J4+ и J6+ получили 6-дюймовые дисплеи с разрешением 720 x 1480 пикселей, аккумуляторы на 3300 мАч и базируются на четырехъядерном процессоре, скорее всего Exynos 7570.

Смартфон Galaxy J6+ оснащается такими вариантами объёма памяти — 3 или 4 оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Galaxy J4+ представлен в версиях 2+16 ГБ или 3+32 ГБ.

Смартфон Galaxy J6+ получил сканер отпечатков пальцев на боковой грани, двойную основную камеру 13+5 Мп и -мегапиксельную селфи-камеру. Он предлагается в чёрном, серебристом и красном корпусах. Galaxy J4+ не имеет сканера отпечатков пальцев, основная камера у него одинарная на 13 Мп, а фронтальная — на 5 Мп. Он предлагается в чёрном, золотистом и красном корпусах. Поддержка NFC опциональная и зависит от региона.

Оба смартфона работают под управлением Android 8.1 Oreo. Цены на них пока не объявлены.