Аналог YotaPhone от ZTE с двумя экранами показали на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился интересный видеоролик, показывающий готовящийся к выпуску смартфон ZTE Nubia, пока не представленный производителем официально. Он получил второй вспомогательный дисплей на задней панели, как у российского YotaPhone.





Смартфон под названием Nubia Z18S отличается от YotaPhone как минимум тем, что вспомогательный экран у него цветной. Его можно использовать для съёмки селфи основной двойной камерой.

Кстати, фронтальной камеры у смартфона, судя по всему, нет. Основной экран практически полностью безрамочный и без каких-либо вырезов. Ранее сообщалось, что у смартфона имеется сразу два сканера отпечатков пальцев — на правой и левой кромках.