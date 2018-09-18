Аналог YotaPhone от ZTE с двумя экранами показали на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился интересный видеоролик, показывающий готовящийся к выпуску смартфон ZTE Nubia, пока не представленный производителем официально. Он получил второй вспомогательный дисплей на задней панели, как у российского YotaPhone.


Смартфон под названием Nubia Z18S отличается от YotaPhone как минимум тем, что вспомогательный экран у него цветной. Его можно использовать для съёмки селфи основной двойной камерой.

Кстати, фронтальной камеры у смартфона, судя по всему, нет. Основной экран практически полностью безрамочный и без каких-либо вырезов. Ранее сообщалось, что у смартфона имеется сразу два сканера отпечатков пальцев — на правой и левой кромках.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE Nubia Z18S

Комментарии

Материалы по теме

ZTE выпускает безрамочный смартфон Blade V9 в России

11 апреля

ZTE представила безрамочный флагман Nubia Z17S с четырьмя камерами

12 октября 2017

ZTE представила бюджетный Small Fresh 5 с двойной камерой

22 июня 2017

Безрамочный флагман ZTE Nubia Z17S с четырьмя камерами вышел в России

28 марта

Горизонтальная раскладушка ZTE Axon M появится в Европе

16 января

Долгоиграющий смартфон ZTE Blade A6 Max оценен дешевле 9 тысяч рублей

5 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Первые распаковки iPhone XS и XS Max появились в сети
Samsung представила смартфоны Galaxy J4+ и J6+
Samsung добавит функции Galaxy S9 в старые флагманы

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 150
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 86
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 55