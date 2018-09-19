Android Pie рассекретила четыре модели Samsung Galaxy S10

В прошивке Android Pie, которую компания Samsung сейчас тестирует для Samsung Galaxy S9+, обнаружились упоминания будущего флагмана. На это обратили внимание в сообществе мобильных разработчиков XDA Developers.



Всего было замечено упоминание четырёх моделей Samsung Galaxy S10 под кодовыми названиями beyond 0, beyond 1, beyond 2 и beyond 2 5G.

Согласно более ранним утечкам, всего будет три модели в рамках серии Samsung Galaxy S10. Стандартная получит двойную основную и одинарную фронтальную, премиальная — тройную или двойную основную и одинарную фронтальную, а модель класса ультра-премиум — тройную основную и двойную фронтальную. Младшая версия диагональю 5,8 дюймов получит сканер на задней панели. Две старшие диагональю 6,1 и 6,4 дюйма — экранные сканеры отпечатков пальцев.

Судя по всему, дополнительная четвёртая вариация beyond 2 5G — это уже упоминавшаяся старшая модель с добавленной поддержкой сетей пятого поколения.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Источник
XDA Developers
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S10 Android 9.0 Pie

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