Tele2 создаст сотового оператора для чиновников и силовиков

В России к 2024 году запустят сотовую сеть, созданную специально для общественно значимых объектов и спецпотребителей, проще говоря, для чиновников и силовиков. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы «Цифровая экономика», одобренный в понедельник правительством.





Сеть будет работать в по технологии LTE-450. Диапазон 450 МГц используется оператором Tele2, последний уже подтвердил планы по участию в правительственном проекте.

Как отмечает издание, LTE-450 позволяет расставлять приоритеты для групп абонентов, работать как рация (push-to-talk) и передавать видео. Для быстрого соединения достаточно «минимальное» число базовых станций.

Стоимость создания такой сети оценивается в около 73,4 миллиарда рублей. Также для чиновников и силовиков будут созданы специальные мобильные приложение, ориентированные на внутренние нужды.