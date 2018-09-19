Tele2 создаст сотового оператора для чиновников и силовиков

В России к 2024 году запустят сотовую сеть, созданную специально для общественно значимых объектов и спецпотребителей, проще говоря, для чиновников и силовиков. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы «Цифровая экономика», одобренный в понедельник правительством.


Сеть будет работать в по технологии LTE-450. Диапазон 450 МГц используется оператором Tele2, последний уже подтвердил планы по участию в правительственном проекте.

Как отмечает издание, LTE-450 позволяет расставлять приоритеты для групп абонентов, работать как рация (push-to-talk) и передавать видео. Для быстрого соединения достаточно «минимальное» число базовых станций.

Стоимость создания такой сети оценивается в около 73,4 миллиарда рублей. Также для чиновников и силовиков будут созданы специальные мобильные приложение, ориентированные на внутренние нужды.

Источник
Ведомости
Теги
Россия оператор сотовая связь Tele2

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