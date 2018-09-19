Названа цена удешевленного флагмана Meizu

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась фотография, показывающая розничную цену для готовящегося к выпуску смартфона Meizu 16X, пока не представленного производителем официально.


Фото, явно, сделано в каком-то китайском розничном магазине. Анонс смартфона ожидается уже сегодня и появление ценника неудивительно. Цена, кстати, составляет 364 доллара США в пересчёте по текущему курсу.

Ранее глава Meizu рассказал, что Meizu 16X станет самым «самым мощным» смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710. Также он отметил, что экран изготовлен по технологии Super AMOLED и будет без выреза. Судя по всему, Meizu 16X представляет собой слегка упрощённую версию флагманского Meizu 16.

По данным китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 Б встроенной флеш-памяти. Также ожидаются варианты с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ на накопителе. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0.

Источник
GizChina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu 16X

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