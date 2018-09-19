Meizu представила антикризисный флагман 16X

Компания Meizu представила смартфон Meizu 16X в Китае. За пределами китайского рынка модель выйдет под названием Meizu 16. И тут главное не спутать его с вышедшими ранее флагманскими Meizu 16th.





Meizu 16X унаследовал камеры и экранный сканер отпечатков пальцев у флагманских Meizu 16th, но немного проще по параметрам и дешевле.





Он оснащается смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3100 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и стереодинамики. Размеры составляют 151 х 73,5 х 7,5 мм, а вес — 154 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS.

Meizu 16X выйдет в чёрном, белом и золотистом цветовых вариантах по цене 306 и 350 долларов за версии 6+64 и 6+128 ГБ.