Бюджетные Meizu V8 и Meizu V8 Pro оценены в 117 и 160 долларов

Компания Meizu представила смартфоны Meizu V8 и Meizu V8 Pro. Это недорогие модели со сканером отпечатков пальцев, выполненные в модном сейчас безрамочном дизайне.




Meizu V8 в пластиковом корпусе оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей), основной и фронтальной камерами на 13 и 5 Мп, процессором MediaTek MT6739, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3200 мАч.

Meizu V8 Pro получил такой же дисплей и аккумулятор, но заключён в металлический корпус, получил двойную основную камеру 12+5 Мп, процессор MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. За пределами Китая смартфон будет продаваться под названием Meizu M8.

Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS. Они выйдут в продажу с 26 сентября 2018 года по цене 117 и 160 долларов, соответственно.

Источник
Meizu
Теги
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