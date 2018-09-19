Цифра дня: Сколько россиян поддержали запрет смартфонов в школах?

Цифра дня:

73%

россиян поддержали запрет смартфонов в школах.

Абсолютное большинство россиян, 73%, поддержало идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время школьных занятий. Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.


83% опрошенных считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% опрощенных дети станут лучше учиться благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах.

Это предложение поддерживают как родители школьников (73%), так и те, у кого нет детей школьного возраста (74%). Чаще остальных за поддержку ограничения использования гаджетов в школьных классах высказывались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона (81%). При этом 17% респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдет.

Опрос был проведён ВЦИОМ 7 сентября 2018 года среди 1600 респондентов старше 18 лет на территории России.

Источник
ВЦИОМ
Теги
смартфон Россия школа вциом

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel открыл продажи безрамочника с большим аккумулятором в России

20 августа

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

Sony рассказала, почему её флагман стоит 80 тысяч рублей

11 июля

Безрамочный Alcatel 1 оценен дешевле 5 тысяч рублей

26 июля

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября

В России предлагают iPhone Xs с оберегами в отделке

11 сентября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Представлен молодёжный смартфон Xiaomi Mi 8 Lite
Tele2 создаст сотового оператора для чиновников и силовиков
Названа цена удешевленного флагмана Meizu

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 150
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 86
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 55