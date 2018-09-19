Цифра дня: Сколько россиян поддержали запрет смартфонов в школах?

Цифра дня:

73%

россиян поддержали запрет смартфонов в школах.

Абсолютное большинство россиян, 73%, поддержало идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время школьных занятий. Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.





83% опрошенных считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% опрощенных дети станут лучше учиться благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах.

Это предложение поддерживают как родители школьников (73%), так и те, у кого нет детей школьного возраста (74%). Чаще остальных за поддержку ограничения использования гаджетов в школьных классах высказывались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона (81%). При этом 17% респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдет.

Опрос был проведён ВЦИОМ 7 сентября 2018 года среди 1600 респондентов старше 18 лет на территории России.