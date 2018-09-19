Представлен молодёжный смартфон Xiaomi Mi 8 Lite

Компания Xiaomi представила молодёжный смартфон Xiaomi Mi 8 Lite, ранее по слухам известный под названием Xiaomi Mi 8 Youth.





Xiaomi Mi 8 Liteоснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX576 и основной двойной камерой на 12+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ. Есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3250 мАч и поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0.





Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Размеры составляют 156,4 x 75,8 x 7,5 мм, а вес — 169 граммов.

Он выходит градиентных сине-фиолетовом и розово-золотом вариантах расцветки, а также переливающемся чёрном. Корпус имеет зеркальный эффект. Цена составляет 204, 248 и 290 долларов за 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ, соответственно. Приём предварительных заказов стартует сегодня, а продажи — 25 сентября 2018 года.