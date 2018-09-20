Цифра дня: Сколько пользователей iPhone и iPad установили iOS 12 за двое суток?

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10%

пользователей iPhone и iPad установили iOS 12 за двое суток.

Новейшая операционная система Apple, iOS 12, уже установлена более чем на 10% активных мобильных устройств Apple. Об этом свидетельствует статистика аналитической компании Mixpanel.





Рубеж в 10% новая ОС преодолела за 48 часов после релиза. Интересно, что данный результат ниже скорости распространения прошлогодней iOS 11и позапрошлогодней iOS 10, которые за 24 часа набрали 10% и 14,45%, соответственно.

Apple выпустила финальную версию мобильной операционной системы iOS 12 вечером 17 сентября. Для сравнения, новейшая версия ОС Android 9 Pie (Пирог) пока не набрала и 0,1% на Android-устройствах, хотя была выпущена больше месяца назад — 6 августа 2018 года.