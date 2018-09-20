Прошлогодний Pixel 2 фотографирует лучше, чем iPhone XS

В пятницу компания Apple начнёт продажи своих новых смартфонов, iPhone XS и XS Max. Тем временем различные издания начали выкладывать свои обзоры новинок.


В том числе, тестам подверглась камера iPhone XS. Многие обзорщики сошлись на мнении, что как бы ни была хороша камера iPhone XS, но прошлогодний Pixel 2 от Google фотографирует лучше.

К такому выводу, например, пришёл Влад Савов из издания The Verge. Он отметил, что iPhone XS «бьёт» iPhone X, но не Pixel 2. Автор Tom’s Guide заявил, что iPhone XS иногда обходит Google Pixel 2, но в реальности iPhone XS просто «догоняет» смартфон Google 2017 года выпуска по многим параметрам.

Тем не менее, есть и другое мнение. Автор Mashable заключил, что камера iPhone XS — лучшая из тех, что он когда-либо использовал и подтвердил свою точку зрения десятками фото-сравнений с Samsung Galaxy Note 9 и Google Pixel 2.

Источник
AndroidAuthority
Теги
смартфон Apple iPhone Pixel 2 iPhone XS

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