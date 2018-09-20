Samsung представила смартфон с тремя тыльными камерами

Компания Samsung Electronics представила официально свой первый смартфон с тройной основной камерой. Им оказалась модель Galaxy A7 (2018) из серии недорогих смартфонов Galaxy A.





Тыльная камера сочетает основной модуль на 24 Мп с апертурой f/1.7, вспомогательный ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора в 120 градусов и 5-мегапиксельный модуль для измерения глубины.

Смартфон оснащается 6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2220 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.

Аппаратной основой Samsung Galaxy A7 стал восьмиядерный процессор, точная модель не названа, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth v5, GPS + ГЛОНАСС, NFC (не во всех регионах). Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Размеры составляют 159,8 x 76,8 x 7,5 мм, а вес — 168 граммов.

Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) выйдет в синем, чёрном, золотистом и розовом цветовых вариантах по цене 349 евро. Продажи начнутся в некоторых европейских и азиатских регионах с октября.