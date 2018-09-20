Samsung представила смартфон с тремя тыльными камерами

Компания Samsung Electronics представила официально свой первый смартфон с тройной основной камерой. Им оказалась модель Galaxy A7 (2018) из серии недорогих смартфонов Galaxy A.


Тыльная камера сочетает основной модуль на 24 Мп с апертурой f/1.7, вспомогательный ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора в 120 градусов и 5-мегапиксельный модуль для измерения глубины.


Смартфон оснащается 6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2220 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.

Аппаратной основой Samsung Galaxy A7 стал восьмиядерный процессор, точная модель не названа, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth v5, GPS + ГЛОНАСС, NFC (не во всех регионах). Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Размеры составляют 159,8 x 76,8 x 7,5 мм, а вес — 168 граммов.

Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) выйдет в синем, чёрном, золотистом и розовом цветовых вариантах по цене 349 евро. Продажи начнутся в некоторых европейских и азиатских регионах с октября.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy A7 Samsung Galaxy A7 2018

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлена российская цена на смартфон Samsung с тремя тыльными камерами
Смартфон OnePlus 6T уже показали в официальном рекламном ролике
Цифра дня: Сколько пользователей iPhone и iPad установили iOS 12 за двое суток?

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 86
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 55
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 42