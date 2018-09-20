Объявлена российская цена Sony Xperia XZ3

Компания Sony представила сегодня в России свой новый флагманский смартфон Xperia XZ3. Изначально он был анонсирован на выставке IFA 2018 в начале сентября.





Sony Xperia XZ3 оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (2880 x 1440 пикселей), основной камерой на 19 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки.



Sony Xperia XZ3

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Он защищён от воды и пыли по стандарту IP68. С обеих сторон используется стекло Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, есть разъем USB Type-C и стереодинамики.



Sony Xperia XZ3

XZ3 получил функцию Always-On Display (всегда включенный дисплей). С ней на заблокированный экран можно выводить разную полезную информацию, такую как часы, дату, будильники, напоминания, а также музыкальный плеер подобранную самостоятельно картинку.



Sony Xperia XZ3

На выбор доступны варианты в зелёном, серебристом, чёрном и бордовом корпусе. Продажи Xperia XZ3 стартуют 10 октября по цене 69990 рублей. Все покупатели, которые оформят предзаказ с 1 по 9 октября, получат игровую консоль Sony PlayStation 4 в комплекте с Xperia XZ3 бесплатно.