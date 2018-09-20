Xiaomi Mi 8 Lite готовят к продаже в Европе

Директор по управлению продуктом Xiaomi Донован Сун (Donovan Sung) опубликовал в своём аккаунте Twitter подборку живых фотографий с новым Xiaomi Mi 8 Lite и пообещал скорый выход смартфона за пределы Китая.





Xiaomi представила молодёжный смартфон Mi 8 Lite, буквально, вчера, 19 сентября. В Китае на него уже принимают предварительные заказы по цене от 204 долларов, а продажи начнутся 25 сентября. По словам топ-менеджера, международный выпуск модели состоится совсем скоро. Он появится в основных регионах присутствия компании.

Xiaomi Mi 8 Lite оснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX576 и основной двойной камерой на 12+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ. Есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3250 мАч и поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Размеры составляют 156,4 x 75,8 x 7,5 мм, а вес — 169 граммов.