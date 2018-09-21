Цифра дня: Сколько заплатила Google за найденные уязвимости в Android?

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3 000 000

долларов заплатила Google за найденные уязвимости в Android.

Компания Google объявила, что сумма премий, выплаченных энтузиастам, хакерам и специалистам по безопасности, выплаченных в рамках программы Android Security Rewards уже превысила 3 миллиона долларов.





Программа была запущена три года назад и всего разработчики получили более 470 сообщений об уязвимостях. Максимальную награду получил Гуанг Гонг (Guang Gong) — 105 тысяч долларов. Он нашёл две уязвимости в смартфонах Pixel.

Также у Google есть аналогичная программа Google Play Security Rewards. Она существует с октября 2017 года и пока выплаты по ней куда скромнее. Всего было сообщено о 30 уязвимостях, а выплаты превысили 100 тысяч долларов.