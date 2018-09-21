ФАС оштрафовала операторов за роуминг по России

Федеральная антимонопольная служба провела сегодня пресс-конференцию на тему «итоги отмены роуминга». На ней Анатолий Голомолзин сообщил о наложенных на операторов «большой четвёрки» штрафов.


По словам Голомолзина, по делу о национальном роуминге на каждого оператора связи был наложен штраф в размере около 750 тысяч рублей. При этом по делу о внутрисетевом роуминге решения о точных суммах штрафов будут приняты позднее, скорее сего в октябре.

ФАС разделяет несколько видов роуминга по России — национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой подразумевает роуминг в сети одного оператора, но в разных регионах. Национальный роуминг начинает работать, если в определённом регионе у оператора нет сети.

Спор операторов с ФАС относительно внутрисетевого роуминга длился около года и завершился только в августе победой ФАС, когда все операторы выполнили требования ведомства. Относительно национального роуминга в августе 2017 года ФАС завела дела против крупнейших операторов, в марте они устранили нарушения.

Источник
ФАС
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