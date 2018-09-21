Обьявлена дата выхода нового смартфона Nokia среднего класса

Компания HMD Global начала рассылать журналистам приглашения на своё следующее пресс-мероприятие. Оно пройдёт 4 октября 2018 года в Лондоне.


Как ожидается, гвоздём программы станет не флагманский Nokia 9 а смартфон Nokia 7.1 Plus среднего уровня.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Nokia 7.1 Plus получил дисплей с вырезом в стиле iPhone X разрешением Full HD+ (1080 x 2280 пикселей), двойной камерой с оптикой Carl Zeiss и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Как ожидается, Nokia 7.1 Plus «из коробки» будет работать с установленной чистой Android 9.0 Pie.

Источник
Nokioteca
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 7.1 Plus

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