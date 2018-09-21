Официальное видео намекает на подводный режим в Huawei Mate 20 Pro

Ролик намекает на защиту от воды в новых смартфонах. Это не такое уж и новшество с выхода Mate 10 Pro, но компания, судя по всему, готовит специальный режим для съёмки под водой. Эту функцию ранее подтвердил код тестовой версии оболочки EMUI 9 на базе Android 9.0 Pie.


Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей), а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (1440x3120 пикселей). У Huawei Mate 20 экран со скруглёнными кромками и каплевидным вырезом, сканер отпечатков пальцев на задней панели. Huawei Mate 20 Pro может похвастаться тройной основной камерой необычной «квадратной» формы и вырезом в стиле iPhone X. Сканер, вероятнее всего, будет встроен в экран.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980. Они получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Анонс серии Huawei Mate 20 должен состояться на пресс-мероприятии в Лондоне 16 октября 2018 года.

Источник
GSMArena
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