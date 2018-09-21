В iPhone XS нашли аккумулятор с вырезом, а у XS Max — сразу две батареи

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новые iPhone XS и XS Max, едва стартовали их розничные продажи. По шкале ремонтропригодности iPhone X набрал 6 баллов из возможных 10.



Это на уровне iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также прошлогоднего iPhone X, но на один балл меньше, чем у iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, набравших по 7 баллов. Справедливости ради отметим, что оригинальный iPhone, выпущенный в далеком 2007 году, заработал только 2 балла.


Несмотря на заявленную повышенную до уровня IP68 защиту от воды, iFixit не обнаружил свидетельств возросшей герметичности. В iPhone XS специалисты нашли аккумулятор «с вырезом» L-образной формы, а у iPhone XS Max — сдвоенный, как у прошлогоднего iPhone X. Ёмкость составляет 2659 и 3179 мАч, соответственно.


Из плюсов специалисты отмечают, что возможность ремонта дисплея и аккумулятора остались приоритетом в дизайне iPhone, а треснувший экран можно заменить, не убирая сенсоры Face ID. Также они хвалят использование винтов вместо клея, но для ремонта потребуется специальные отвертки, в дополнение к стандартным Phillips.

Ремонт осложняют меры по защите от воды, но они же снижают необходимость в ремонте. Из однозначных минусов отмечается, что стеклянные панели повышают вероятность урона от падений, а если задняя панель треснет, придется снимать все компоненты и заменять все шасси.

Источник
iFixit
Теги
смартфон Apple iPhone IFIXIT iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

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