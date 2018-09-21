iPhone превзошли в тестах все флагманы на Android

Ресурс Tom's Guide опубликовал результаты тестирования новых смартфонов iPhone XS и XS Max на процессоре A12 Bionic в сравнении с прошлогодним iPhone X и некоторыми флагманами на базе Android.





В многоядерном тесте GeekBench 4 смартфон iPhone XS Max получил больше всех баллов — 11515, а Phone XS чуть меньше — 11420. Результат прошлогоднего iPhone X составляет 10357 баллов.







Среди Android-смартфонов рассматривались Oneplus 6, Samsung Galaxy Note 9, LG G7 ThinQ и Samsung Galaxy S9+ на базе топового процессора Snapdragon 845. Они набрали 9088, 8876, 8566 и 8295 балла, соответственно.





В тестировании перекодировки 2-минутного 4K-видео в 1080p, быстрее всех с заданием справились iPhone XS Max и iPhone XS, заметно обогнав конкурентов. Они затратили всего 39 секунд, iPhone X — 43 секунды, а следующий по скорости Galaxy S9+ — уже 2 минуты и 32 секунды. Протестировать Galaxy Note 9 не удалось, смартфон не поддерживает приложение Adobe Clips.