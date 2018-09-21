iPhone XS и iPhone XS Max уже можно заказать в России

В России открылись предварительные заказы на новые флагманские смартфоны Apple. В официальном онлайн-магазине Apple пока нельзя заказать iPhone XS и iPhone XS Max, но предзаказ уже появился у ритейлеров и операторов, таких как «Связной» и «Евросеть», «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, «Билайн», МТС и МегаФон.





Итак, iPhone XS и iPhone XS Max доступны в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 87 990 рублей и от 96 990 рублей.





iPhone XS с 256 ГБ и 512 ГБ обойдётся в 100 990 и 118 990 рублей, а iPhone XS Max — 109 990 и 127 990 рублей, соответственно. Россия войдёт во вторую волну запуска. Продажи начнутся 28 сентября.

Сегодня также начались розничные продажи iPhone XS и iPhone XS Max в странах первой волны. В их число вошли Австралия, Австрия, Американские Виргинские острова, Бельгия, Великобритания, Германия, Гернси, Гонконг, Дания, Джерси, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, остров Мэн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Швейцария и Япония.