В новых iPhone XS Max обнаружили брак дисплея

Компания Apple начала сегодня розничные продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, а первые покупатели начали получать смартфоны по предварительным заказам. Счастье от обладания новинкой у некоторых пользователей оказалось омрачено обруженным браком дисплея.

В частности, пользователь Мустафа (Musthafa Ali) опубликовала в своём аккаунте Twitter фотографии iPhone XS Max с полосой на экране. Он купил новый iPhone XS Max у оператора Vodafone в Сиднее. Полоса на экране заметна, когда экран смартфона включен и проходит от правого края выреза до самого низа.

Пока компания никак не прокомментировала ситуацию и неясно, насколько распространена данная проблема. Отметим, что в прошлом году пользователи iPhone X жаловались на аналогичную тонкую зеленую линию, а у Samsung смартфоны Samsung Galaxy S7 могли похвастаться похожей розовой полосой.

Источник
Musthafa Ali
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

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