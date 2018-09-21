Android 9.0 Pie на Samsung Galaxy S9+ показали на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее раннюю сборку свежей операционной системы на флагманском смартфоне Samsung Galaxy S9+. Его опубликовали в сообществе мобильных разработчиков XDA Developers.


Ролик демонстрирует новую версию фирменной оболочки Samsung Experience 10, которая базируется на Android 9.0 Pie. Оболочка стала больше похожа на стандартный Android. Она получила скруглённые элементы и пользовательский интерфейс на базе карточек. Например, настройки смартфона разделены на разные карточки. Интерфейс цифрового помощника Bixby также изменился.

Впрочем, это лишь ранняя тестовая сборка и к моменту выпуска финальной версии оболочки с Android 9.0 Pie на Galaxy S9+, её вид и поведение может существенно измениться.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S9+ Android 9.0 Pie

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