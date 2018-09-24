iPhone XS Max погнули, поцарапали и подожгли

Известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) JerryRigEverything, не остался в стороне от старта продаж новых смартфонов Apple. В своем свежем тесте он подвергает адским пыткам проверяет на прочность iPhone XS Max.


На защитном стекле дисплея на царапины не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса. Это обычный уровень защиты современных флагманов, в том числе на Android. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану.

Нельсон развенчал заявление Apple о защите объектива сапфировым стеклом, поскольку оно должно выдерживать тесты вплоть до твердости 9. Камера выдерживает материалы до 6 уровня твёрдости, как и у Android-смартфонов с защитой камеры обычным стеклом.

В тесте на изгиб iPhone XS Max показал себя как один из самых прочных и несгибаемых смартфонов. При проверке огнём на дисплее не осталось следов даже после минуты обработки.

Нельсон отметил, что как и любой другой смартфон со стеклянной задней панелью, iPhone XS Max разобьётся при неудачном падении, а стоимость замены стоит 599 долларов, намного дороже, чем замена экрана.

Источник
JerryRigEverything
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