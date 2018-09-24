Все особенности Huawei Mate 20 показаны на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось видео с готовящимся к выходу смартфоном Huawei Mate 20, пока не представленным производителем официально.





В ролике показан смартфон с безрамочным дизайном и небольшим каплевидным вырезом, который не предусматривает системы распознавания лиц, как у старшей модели Huawei Mate 20 Pro. Также можно отметить тройную камеру с «квадратной» организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Huawei Mate 20 Pro сканер должен быть встроен под дисплей.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.