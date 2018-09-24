Объявлена российская цена Huawei Mate 20 Lite

Компания Huawei представила в России смартфон Mate 20 Lite. Это младшая модель в серии Mate 20, флагманские смартфоны в которой будут представлены 16 октября 2018 года.


Huawei Mate 20 Lite выполнен в модном безрамочном дизайне с вырезом в стиле iPhone X. Экран имеет диагональ 6,3 дюйма, соотношение сторон 19.5:9, разрешение FuLL HD+(2340 х 1080 пикселей). Смартфон может похвастаться четырьмя камерами. Двойная основная камера состоит из сенсора разрешением 20 Мп с f/1.8 и сенсором глубины на 2 Мп. Двойная фронтальная камера получила основной сенсор на 24 Мп с f/2.0 и аналогичный датчик глубины на 2 Мп. Задняя панель оснащена сканером отпечатков пальцев.


Смартфон базируется на процессоре HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo со свежей оболочкой EMUI 8.2.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, GPS + ГЛОНАСС и Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 158,3 x 75,3 x 7,6 мм, а вес — 172 грамма.

Huawei Mate 20 lite поступает в продажу 1 октября по рекомендованной розничной цене 23 770 рублей. Смартфон доступен в трех цветах корпуса: чёрный, синий и золотистый. Приём предварительных заказов открывается сегодня.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Mate 20 Lite

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