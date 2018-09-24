Смартфон OnePlus 6T показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 6T, который пока не был представлен официально.


Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6T может получить тройную основную камеру. Также ожидается встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев.

На фото смартфон показан только спереди. Можно убедиться в безрамочном дизайне с небольшим каплевидным вырезом и функции разблокировки экрана с помощью прикладывания пальца к экрану.

По предварительным данным, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели. 

Основная камера тройная. Она сочетает датчики 12+20 Мп и 3D-модуль TOF для функций дополненной реальности. Фронтальная камера — 25-мегапиксельная. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. 

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 17 октября 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

Комментарии

Материалы по теме

OnePlus 3 и 3T начали обновляться до Android 8.0 Oreo

20 ноября 2017

OnePlus 5 представлен официально

20 июня 2017

Безрамочный OnePlus 5T поступил в продажу

21 ноября 2017

Безрамочный Oneplus 5T представлен официально

16 ноября 2017

Не надо самодеятельности! 5 лучших смартфонов со стандартным Android на борту

23 июня 2017

Объявлена российская цена OnePlus 5

9 августа 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi назвала список смартфонов, которые в ближайшее время получат MIUI 10
iPhone XS и XS Max отлично работают под водой, но легко разбиваются
Android отпраздновала 10-летний юбилей и стоит на 88% всех смартфонов

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 103
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 69
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 62
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60