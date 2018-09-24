Смартфон OnePlus 6T показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 6T, который пока не был представлен официально.





Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6T может получить тройную основную камеру. Также ожидается встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев.

На фото смартфон показан только спереди. Можно убедиться в безрамочном дизайне с небольшим каплевидным вырезом и функции разблокировки экрана с помощью прикладывания пальца к экрану.

По предварительным данным, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели.

Основная камера тройная. Она сочетает датчики 12+20 Мп и 3D-модуль TOF для функций дополненной реальности. Фронтальная камера — 25-мегапиксельная. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS.

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 17 октября 2018 года.