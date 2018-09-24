iPhone XS и XS Max отлично работают под водой, но легко разбиваются

Компания SquareTrade тоже провела тестирование на прочность новых смартфонов Apple. Смартфоны iPhone XS и XS Max хорошо показали себя в тестах на влагоустойчивость, но тест на ударопрочность они не прошли.


Новые смартфоны получили повышенную водоустойчивость — на уровне IP68. Заявлено погружение на глубину два метра на полчаса. Это подтвердили тесты SquareTrade, смартфоны продолжили работать под водой. Оба iPhone XS и XS Max пережили также купание в пиве.


Apple заявляет, что в iPhone XS и XS Max используется «самое прочное стекло, которое только есть в смартфонах». Однако стекло разбивается или трескается при падениях и в тестах на изгиб. Иногда из строя выходил дисплей.

iPhone XS заработал 86 баллов по хрупкости, что относит его к категории «высокого риска». iPhone XS Max получил 70 баллов, что относит его к категории «среднего риска»

Источник
SquareTrade
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