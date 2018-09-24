Vivo продаёт смартфон с Quad HD-дисплеем и мощным процессором дешевле 18 тысяч рублей

Компания Vivo объявила о начале российских продаж своего флагманского смартфона со сканером отпечатков пальцев на дисплее Vivo V11.


В честь этого события и только в этот день (29 сентября) в магазине «М.Видео» в «МЕГА Белая Дача» Vivo V11 можно будет приобрести со скидкой 40% по цене 17 990 рублей, вместо 29 990 рублей.


Смартфон оснащается 6,41-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, двойной основной камерой 12 + 5 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч и поддерживает функцию быстрой зарядки. Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.


Источник
Vivo
Теги
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