Появились пресс-рендеры Huawei Mate 20 Pro с тройной камерой и в трёх цветах

В сети появились официальные рендеры готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20 Pro, пока не представленного производителем официально. Ими поделился Роланд Квандт (Roland Quandt ), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.


Huawei Mate 20 Pro показан в глянцево-чёрном, голубом с текстурой под ткань и чёрно-синем градиентном цветовых решениях. Также ожидается зелёный вариант.


Хорошо видны отличия от стандартной версии Huawei Mate 20 — скруглённые кромки дисплея, широкий вырез с датчиками для распознавания лиц, отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели, сканер будет встроен под дисплей. Тройная камера Leica организована квадратом и дополнена светодиодной вспышкой.


Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.



Согласно более ранним утечкам, Mate 20 Pro получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и беспроводную зарядку. Смартфон работает под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0. Также он сможет беспроводным способом подзаряжать футляр для беспроводных наушников Freebuds 2 Pro.

Источник
WinFuture
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