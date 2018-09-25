DisplayMate объявила дисплей iPhone XS Max лучшим среди смартфонов

Эксперты DisplayMate Technologies провели тестирование дисплея iPhone XS Max и присвоили ему звание «лучшего смартфонного экрана». В августе этот титул получил флагманский Samsung Galaxy Note 9, а до этого лидерство было за iPhone X.


По результатам тестов, смартфон получил награду DisplayMate Best Smartphone Display Award и оценку A+, максимально достижимую.

iPhone XS Max получил яркость до 660 кд/м2 для цветового пространства sRGB и DCI-P3, против прошлогоднего 634 кд/м2. Отражательная способность составляет 4,7%, один из самых низких результатов когда-либо выдаваемых смартфонами. Это сильно повышает удобство использования при ярком свете.

Отметим, что компания DisplayMate предоставляет ПО для калибровки дисплеев с 1991 года.

Источник
DisplayMate
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смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

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