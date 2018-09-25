Apple грозит второй «антеннагейт». Пользователи iPhone XS и XS Max жалуются на плохой приём Wi-Fi и LTE

Пользователи новых смартфонов Apple начали жаловаться на проблемы со связью и низкие скорости LTE и Wi-Fi. Напомним, iPhone XS и XS Max начали продаваться в странах первой волны в прошлую пятницу, 21 сентября 2018 года.


Многие пользователи заметили, что разницу в сотовом подключении между iPhone XS с XS Max и прошлогодними iPhone 8 или iPhone X. У новых смартфонов значок подключения отображает меньше «палочек» и сигнал хуже, чем у предшественников, особенно в областях с уже плохим сотовым сигналом.

Также проблемы наблюдаются и с Wi-Fi. Последние, судя по всему, связаны с недоработкой в ПО. Смартфоны выбирают частоту 2,4 ГГц, когда есть возможность подключиться по более скоростной 5 ГГц. В результате, скорость оказывается ниже, чем у iPhone 8 или iPhone X.

Источник
MacRumors
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