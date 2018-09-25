Samsung Galaxy Note9 назван лучшим смартфоном на рынке

Ресурс Consumer Reports, издание некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей) в США, опубликовал результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy Note 9, вышедшего в продажу в конце августа.





По результатам тестирования Samsung Galaxy Note 9 стал лидером рейтинга смартфонов Consumer Reports, в который входят присутствующие на рынке устройства.

Среди плюсов особо отмечаются прочность, долгое время автономной работы и качество съёмки камер. Смартфон выдержал все запланированные 100 тестовых падений, не разбившись. От одной зарядки он проработал 29 часов, это не рекорд, но дольше работают совсем немного смартфонов из рейтинга Consumer Reports. Из минусов эксперты отметили большой размер и высокую стоимость.

Consumer Reports, впрочем, отмечает, что iPhone XS и iPhone XS Max имеют все шансы потеснить Samsung Galaxy Note 9 с лидерской позиции. Продажи смартфонов Apple начались, буквально, в прошлую пятницу и их тестирование ещё не завершено.