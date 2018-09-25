Galaxy P30 станет первым смартфоном Samsung со сканером отпечатков пальцев прямо в экране

Китайские источники начали публиковать подробности о новой серии смартфонов Samsung — Galaxy P. В неё войдут модели Galaxy P30 и P30+. Они могут стать первыми смартфонами Samsung с встроенными под дисплей сканерами отпечатков пальцев.





Уточняется даже модельный номер Galaxy P30 — SM-G6200. Смартфоны могут дебютировать на следующем большом пресс-мероприятии Samsung, которое ожидается в октябре.

Как ожидается, но новой серии Samsung обкатает технологию экранного сканера отпечатков пальцев, прежде чем запустить её на флагманском смартфоне Galaxy S10. Точно также корейский производитель поступил и с тройной камерой, представив недавно смартфон среднего уровня Galaxy A7, ставший первой моделью Samsung с тройной камерой.