Китайские бюрократы показали следующий геймерский смартфон Xiaomi

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi Black Shark 2, пока не представленный производителем официально.

Xiaomi Black Shark 2
Xiaomi Black Shark 2

В базе данных TENAA модель проходит под номером AWM-A0. Дизайн Black Shark 2 несколько отличается от оригинала, вышедшего весной 2018 года. Ранее сканер отпечатков пальцев размещался в домашней кнопке, а теперь «переехал» на заднюю панель. Двойная основная камера получила вертикальную организацию вместо горизонтальной.

Xiaomi Black Shark
Xiaomi Black Shark

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi TENAA Xiaomi Black Shark

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