Молодёжный смартфон Xiaomi Mi 8 Lite уже можно купить

Компания Xiaomi начала продажи смартфона Xiaomi Mi 8 Lite, представленного на прошлой неделе. Это молодёжная модель, она проще и дешевле стандартного Xiaomi Mi 8.


Xiaomi Mi 8 Lite оснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX576 и основной двойной камерой на 12+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ. Есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3250 мАч и поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0.


Xiaomi Mi 8 Lite стал доступен в Китае в трёх вариантах: 4+64 ГБ за 205 долларов, 6+64 ГБ за 247 долларов и 6+128 ГБ за 290 долларов. Международный выпуск ожидается в ближайшее время.

Источник
GSMArena
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