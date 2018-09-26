«Билайн» провёл голографический 5G-звонок в Москве

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») провёл сегодня в Москве совместно с Huawei демонстрацию практических возможностей связи 5G в реальном времени. По словам генерального директора ВымпелКом Василя Лацанича, это первая демонстрация 5G в России на полностью серийном оборудовании.

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В ходе демонстрации Лацанич провёл голографический 5G-звонок. Для этого использовался коммерческий радиомодуль 5G Huawei и два абонентских терминала. Для такого звонка потребуются специальные голографические очки. Приём сигнала ведётся через 6 HD-камер.

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«Билайн» отмечает среди достоинств 5G среднюю скорость 100 Мбит/с, достаточную для видео в разрешении 4K/8K. Пятое поколение связи, в первую очередь, может использоваться для домашнего использования, в качестве замены проводного интернета. Кстати, первая в мире 5G-сеть, которую запустит 1 октября оператор Verizon в США, будет именно такой.

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Отметим, демонстрации связи пятого поколения уже проводили МегаФон и МТС. МегаФон показывал скорость 35 Гбит/с на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году, а летом этого года продемонстрировал с КамАЗ-ом прототипы беспилотных электробусов со связью 5G. МТС ещё весной 2017 года впервые в России показал рекордную скорость передачи данных до 25 Гбит/с на движущемся прототипе смартфона.

Билайн - звонок в 5G

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
Россия билайн вымпелком 5G

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