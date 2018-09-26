Журналист раскрыл внешность нового флагманского смартфона LG

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося.к выпуску смартфона LG V40 ThinQ.





Рендер показывает основные особенности дизайна. Смартфон выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и может похвастаться сразу пятью модулями камер — двойной фронтальной и тройной основной. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Презентация LG V40 ThinQ назначена на 4 октября 2018 года. Согласно более ранним утечкам, Основная камера сочетает модули с разрешением 12 Мп и апертурой f/1.5, 16 Мп и f/1.9, а также 12 Мп и f2.4. Таким образом, обеспечивается широкоугольный и телефото режимы, а также двукратный зум. Селфи камера получила модули на 8 и 5 Мп.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым POLED-дисплеем с разрешением QHD+ с соотношением сторон 19.5:9, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч. Также отмечаются стереодинамики Boombox и Quad DAC (четверной ЦАП).

Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,8 мм, толщина с учётом выступа камеры — 8,2 мм, а вес — 169 граммов. Защита от воды и пыли реализована на уровне IP68. Ориентировочная цена ожидается на уровне вышедшего в июне LG V35 ThinQ — 899 долларов США.