Безрамочный Oppo A5 с ёмким аккумулятором оценен дешевле 17 тысяч рублей

Компания Oppo объявила о скором начале продаж в России смартфона Oppo A5. Это относительно недорогая модель, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной камерой и ёмким аккумулятором.





Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 13+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4230 мАч.





Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.1. Размеры составляют 156,1 х 75,6 х 8,2 мм, а вес — 170 граммов.

Смартфон предлагается в синем и красном цветовых вариантах. Продажи начнутся 27 сентября по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей.