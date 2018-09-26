Цифра дня: Сколько игроки заплатили создателям Pokemon Go?

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долларов заплатили игроки создателям Pokemon Go.

Аналитическая компания Apptopia подсчитала, что мобильная игра Pokemon Go преодолела очередной рубеж — доходы от нее превысили 2 миллиарда долларов. На это у неё ушло 811 дней.





Первый миллиард игра принесла за 302 дня. Для сравнения игра Clash of Clans «заработала» два миллиарда за 768 дней, а Game of War — 798 дней.





В России игра стала доступна совсем недавно, только спустя два года после релиза. Напомним, первоначальный релиз игры для iOS и Android состоялся 6 июля 2016 года и первое время она была официально доступна только в App Store и Google Play для трех стран — США, Австралии и Новой Зеландии. В последствии она была запущена более чем в сотне стран, но России среди них не было до настоящего момента. Всем желающим приобщиться к нашумевшей игре в странах, где игра официально не представлена, приходится использовать инструкции вроде этой: «Как установить Pokemon Go на iPhone или Android в России». Сейчас её можно установить из локальных онлайн-магазинов приложений App Store и Google Play.

По данным аналитической компании Apptopia, уже летом 2017 года доходы от Pokemon Go превысили 1,2 миллиарда долларов. Игра предлагается для загрузки бесплатно, но в ней есть внутриигровые покупки.