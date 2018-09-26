Программа лизинга позволит бесплатно менять флагманы Samsung каждый год

Компания Samsung запустит с 1 октября в России программу лизинга для своих флагманских смартфонов Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+. Об этом рассказала изданию «Ведомости» Елена Кручинина из Samsung.


Программа предусматривает ежемесячные отчисления, их размер пока не уточняется. При полной оплате смартфон становится собственностью пользователя. Это одно из ключевых различий между лизингом и арендой. Через 6 или 12 месяцев смартфон можно будет поменять на новый. Через год обмен окажется бесплатным, если смартфон в хорошем состоянии.

Для обмена через полгода или отказа от лизинга, пользователю придётся заплатить 3,9 тысячи рублей. Также доплатить придётся при обмене битого смартфона через год. По программе пользователь имеет право один раз бесплатно отремонтировать смартфон, заменить разбитый экран или заднюю панель.

Для запуска программы Samsung заключила соглашение с компанией «Форвард лизинг». Сданные пользователями смартфоны по обмену будут сдаваться дистрибьютору «Супервейв» для последующей перепродажи по сниженной цене.

Источник
Ведомости
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