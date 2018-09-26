Сбербанк запустил сотового оператора СберМобайл

Сбербанк объявил о запуске мобильного виртуального оператора под новым брендом «СберМобайл». Оператор работает на инфраструктуре Tele2.


С сегодняшнего дня его услуги доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. До конца 2018 года к ним присоединятся Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области.

Получить SIM-карту можно в отделениях Сбербанка или через сайт СберМобайл. Оператор позволяет настроить тариф с помощью мобильного приложения. Можно выбрать объем мобильного интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора.

Стоимость минимального пакета услуг на момент запуска составит 200 рублей за 150 минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 SMS с возможностью уменьшения стоимости услуг связи до нуля при использовании других сервисов экосистемы Сбербанка и оплаты услуг связи бонусами программы лояльности «Спасибо».

Абоненты СберМобайла также смогут накапливать бонусы «Спасибо» по повышенной ставке (до 30 %) при пополнении баланса через мобильное приложение. Приложение СберМобайл доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Отметим, что в августе 2017 года Сбербанк начал открытое тестирование виртуального оператора «Поговорим» тоже на базе сети Tele2. Сейчас при попытке зайти на сайт «Поговорим» пользователь переадресуется на сайт СберМобайла. Судя по всему, к коммерческому запуску Сбербанк попросту переименовал виртуального оператора.

Источник
СберМобайл
Теги
Россия сотовая связь Сбербанк

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