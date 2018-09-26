Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro появился у ритейлеров до анонса

Готовящийся к выпуску смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro, пока не представленный производителем официально, начал появляться в онлайн-продаже.


Он доступен у онлайн-ритейлеров вроде Giztop, AliExpress и LightInTheBox, а также Smart.md из Молдовы. В магазинах выложены официальные изображения, характеристики и цены.


Смартфон оснащается 6,28-дюймовым дисплеем с вырезом в стиле iPhone X с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), двумя двойными камерами — основной 12+5 Мп и фронтальной 20+2 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.


Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Он выйдет в нескольких цветовых вариантах, включая чёрный, голубой, золотистый, розово-золотистый и красный. В молдавском магазине цена на версию с 32 ГБ составляет 343 доллара, а 64 ГБ — 379 долларов.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi выпустила новую оболочку MIUI 10

17 сентября

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

26 июля

Объявлена российская цена юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

2 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Названа себестоимость iPhone XS Max
Камера Huawei Mate 20 Pro оказалась круче, чем у OnePlus 6T и Google Pixel 3
Цифра дня: Сколько игроки заплатили создателям Pokemon Go?

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 69
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 68
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 58