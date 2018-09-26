Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro появился у ритейлеров до анонса

Готовящийся к выпуску смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro, пока не представленный производителем официально, начал появляться в онлайн-продаже.





Он доступен у онлайн-ритейлеров вроде Giztop, AliExpress и LightInTheBox, а также Smart.md из Молдовы. В магазинах выложены официальные изображения, характеристики и цены.





Смартфон оснащается 6,28-дюймовым дисплеем с вырезом в стиле iPhone X с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), двумя двойными камерами — основной 12+5 Мп и фронтальной 20+2 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.





Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Он выйдет в нескольких цветовых вариантах, включая чёрный, голубой, золотистый, розово-золотистый и красный. В молдавском магазине цена на версию с 32 ГБ составляет 343 доллара, а 64 ГБ — 379 долларов.