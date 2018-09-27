В России представили рекордные iPhone XS Max: самый дорогой, самый прочный и самый лёгкий

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил ещё одну линейку модификаций новых смартфонов Apple. В «максимальную» коллекцию вошли несколько рекордных вариаций iPhone XS Max с самым большим объёмом памяти — 512 ГБ.


Версия Caviar Maximum Invincible позиционируется как максимально прочный iPhone Xs Max, усиленный миллиметровой пластиной из закаленного титана, которая «способна остановить пулю». Она стоит 349 тысяч рублей.

Caviar Maximum Ultralight — самая лёгкая версия iPhone Xs Max. За счёт использования карбона, вместо стекла на задней панели, смартфон стал на 8 граммов легче. Цена составляет 329 тысяч рублей.


Caviar Maximum Diamonds — позиционируется как самая роскошная модель, но она не самая дорогая. Корпус сочетает черное PVD-покрытие и 400 бриллиантов. Такой смартфон стоит 639 тысяч рублей.

Caviar Maximum Gold — iPhone Xs Max с золотым корпусом за 379 тысяч рублей. Также есть модель Maximum Fine Gold за 999 тысяч рублей. Задняя панель у неё выполнена из 150 граммов золота чистого золота 787 пробы.

Источник
Caviar
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