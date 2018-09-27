Lenovo продемонстрировала гибкий смартфон в действии

Компания Lenovo на своей страничке в Weibo, китайском аналоге Twitter, выложила небольшой видеоролик, показывающий смартфон с гибким дисплеем в действии.


Изначально такая разработка показывалась больше двух лет назад, но сейчас смартфон больше похож на готовое к выпуску устройство. Lenovo отмечает, что дебют смартфона может состояться уже в октябре 2018 года. Технические подробности компания пока не раскрывает.

Нам осталось только дождаться, что же покажет Lenovo в октябре. В 2016 году компания отмечала, что основное препятствие перед выводом гаджетов на рынок — их выход из строя после небольшого количества сгибаний. Разработчики поставили себе цель довести технологию до уровня, когда устройства смогут проходить тесты с 70 000 сгибаний-разгибаний. Электронику же и батареи разместить в сегментах корпуса, по их словам, не очень сложно.

Источник
Weibo
Теги
смартфон LENOVO

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