LG показала флагманский смартфон V40 ThinQ с пятью камерами

LG сделала очень краткий анонс нового флагманского смартфона LG V40 ThinQ. Компания опубликовала несколько изображений, тизерное видео и первые подробности о грядущей новинке.





Производитель подтвердил наличие сразу пяти камер и показал тройную основную камеру на задней панели. Она организована горизонтально, под ней расположен сканер отпечатков пальцев. Ширина смартфона будет как у прошлогоднего V30, но диагональ увеличится до 6,4 дюймов благодаря более тонким рамкам.





LG отмечает особым образом полированное стекло корпуса, благодаря чему удалось добиться матовой «мягкой» поверхности. Металлическая рамка, напротив, блестящая. Смартфон будет представлен в трёх цветовых вариантах — сером, красном и синем.





Презентация LG V40 ThinQ назначена на 4 октября 2018 года. Согласно более ранним утечкам, Основная камера сочетает модули с разрешением 12 Мп и апертурой f/1.5, 16 Мп и f/1.9, а также 12 Мп и f2.4. Таким образом, обеспечивается широкоугольный и телефото режимы, а также двукратный зум. Селфи камера получила модули на 8 и 5 Мп.





Смартфон оснащается 6,4-дюймовым POLED-дисплеем с разрешением QHD+ с соотношением сторон 19.5:9, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч. Также отмечаются стереодинамики Boombox и Quad DAC (четверной ЦАП).

Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,8 мм, толщина с учётом выступа камеры — 8,2 мм, а вес — 169 граммов. Защита от воды и пыли реализована на уровне IP68. Ориентировочная цена ожидается на уровне вышедшего в июне LG V35 ThinQ — 899 долларов США.