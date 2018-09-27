Помощневший Oppo Find X получит 10 ГБ оперативной памяти

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новая версия смартфона Oppo Find X, пока не представленная производителем официально.





Новая версия Oppo Find X отличается от стандартной наличием 10 ГБ оперативной памяти. Oppo может первой в мире выпустить смартфон с таким параметром.





В остальном смартфон остался прежним. Напомним, его главной особенностью стал механический выдвигающийся модуль с камерами. Благодаря этому он получил, действительно, безрамочный дизайн без таких компромиссных решений, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка.

В России Oppo Find X предлагается в красном и синем цветах по цене 69 990 рублей за версию 8+256 ГБ.