Xiaomi выпустила умный кнопочный телефон

Компания Xiaomi выпустила простой кнопочный телефон Qin AI Phone. На самом деле, он не такой уж и простой — телефон получил систему искусственного интеллекта Xiao, которая не только позволяет давать голосовые команды, но и может выступать в роли синхронного переводчика с китайского на ещё 17 языков и обратно.


В прошлом месяце Xiaomi собирала на телефон деньги на собственной краудфандинговой платформе, а теперь телефон поступил в открытую продажу. Желающих заплатить 29 долларов и получить смарт-телефон оказалось более 60 тысяч, собранная сумма достигла 2,6 миллиона долларов.


В свободной продаже телефон предлагается за 54 доллара в четырёх цветах — сером, белом, красном и жёлтом. Телефон оснащается 2,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 240x320 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla. Его можно использовать в качестве ИК-пульта для бытовой техники. Также поддерживается 4G и Wi-Fi, есть стереозвук, интернет-радио и облачное резервное копирование.

Источник
GizChina
Теги
телефон Xiaomi

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